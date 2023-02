Vidéo : Se transformer en centaure à l'aide d'un vélo tandem Posté par Le_Relou

Quand il a vu ce vélo tandem, la première chose à laquelle il a pensé, c'était de placer l'arrière d'un cheval à la place de la selle de derrière



Vidéo (29s) : Vélo tandem centaure





Sur le même sujet :

Vidéo : Vélo orchestre Image : Centaure Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Kwisatz Je suis accro Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 693 Karma: 2731 Re: Se transformer en centaure à l'aide d'un vé... Re: Se transformer en centaure à l'aide d'un vé... 1 sinon beau rendu et belle idée " il est le centaure de l'attention", cool pour une fois que le jeu de mots fonctionne dans les deux languessinon beau rendu et belle idée Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 6470 Karma: 6349 Re: Se transformer en centaure à l'aide d'un vé... Re: Se transformer en centaure à l'aide d'un vé... 1 Encore un drame du chômage... kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2753 Karma: 6183 Re: Se transformer en centaure à l'aide d'un vé... Re: Se transformer en centaure à l'aide d'un vé... 1 Je trouve qu'il a du style comme ça : je trouve sabot ! luddict Je viens d'arriver Inscrit le: 17/3/2012 Envois: 34 Karma: 244 En ligne ! Re: Se transformer en centaure à l'aide d'un vé... Re: Se transformer en centaure à l'aide d'un vé... 0 Waouh,

Il aurait pu en faire une vidéo de 10 minutes et ça ne dure que 30 secondes.

Rien que pour ça, merci à lui ! Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.