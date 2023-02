Vidéo : Un robot serveur de glace pas au point Posté par LeMiniMilgram

A Dubai, le marchand de glace a été remplacé par un robot.



Vidéo (1mn15s) : Robot serveur de glace #FAIL





Auteur Conversation LeMiniMilgram Kapybara Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 7542 Karma: 19690 Re: Un robot serveur de glace pas au point 0

edit: @Stromtooper avec plaisir!



Stromtooper Je m'installe Inscrit le: 10/2/2021 Envois: 179 Karma: 744 Re: Un robot serveur de glace pas au point 0 LeMiniMilgram Je peux reposter ton avatar en commentaire ? Ce serait parfaitement adapté

Jujube51 Je m'installe Inscrit le: 30/10/2019 Envois: 355 Karma: 1448 Re: Un robot serveur de glace pas au point 2 C'est quand même pas de pot….

Nicodemus88 Je viens d'arriver Inscrit le: 3/11/2020 Envois: 25 Re: Un robot serveur de glace pas au point 0 Peut-on dire que le robot s'est ''petit-suicidé''?

jebobola Je viens d'arriver Inscrit le: 13/5/2021 Envois: 44 Re: Un robot serveur de glace pas au point 2 The cake is a lie.

Bukowski Je m'installe Inscrit le: 12/7/2021 Envois: 358 Karma: 656 Re: Un robot serveur de glace pas au point 0 Total Recall, 2001 l'Odyssée de l'espace, Matrix, Robocop, Terminator et Blade Runner nous avaient enseigné que tout ça partirait en couille.



Mais perdre son pot de glace (sans possibilité d'en demander un nouveau), non, personne - aucune dystopie même - n'aurait imaginé une telle horreur.

ablator Je suis accro Inscrit le: 6/12/2005 Envois: 1765 Karma: 3266 Re: Un robot serveur de glace pas au point 0

Une glace pour adulte

Vendeur de glace en Turquie Les vrais artisans ont du souci a se faire...





Une glace pour adulte



camaronalex Je suis accro Inscrit le: 18/2/2010 Envois: 845 Karma: 3262 Re: Un robot serveur de glace pas au point 0 "Enjoy your moment"... et en plus elle se fout de ta gueule

n666eo Je m'installe Inscrit le: 15/10/2018 Envois: 210 Karma: 266 Re: Un robot serveur de glace pas au point 0

@jebobola

@jebobola

The cake is a lie.



Haut