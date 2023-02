Vidéo : 51 jours dans le nid d'une mésange bleue Posté par Le_Relou

Un timelapse de 51 jours au-dessus d'un nid de mésange.



Vidéo (3mn18s) : Une mésange, un nid, ses petits





Auteur Conversation Kwisatz Je suis accro Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 703 Karma: 2789 Re: 51 jours dans le nid d'une mésange bleue Re: 51 jours dans le nid d'une mésange bleue 2 Un instant j'ai cru qu'il avait flouté le cadavre d'un des oisillons à la fin jusqu'à ce que je constate en me repassant la vidéo que c'est juste une tâche sur l'objectif... Jinroh J'aime glander ici Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 5846 Karma: 8720 Re: 51 jours dans le nid d'une mésange bleue Re: 51 jours dans le nid d'une mésange bleue 0 Et là...on voit apparaître une mante religieuse.. Speedball Je m'installe Inscrit le: 10/11/2013 Envois: 418 Karma: 262 Re: 51 jours dans le nid d'une mésange bleue Re: 51 jours dans le nid d'une mésange bleue 0 L'abnégation dans toute sa splendeur. Aidons les animaux, ils nous aideront. wilburn Je suis accro Inscrit le: 19/10/2012 Envois: 635 Karma: 653 Re: 51 jours dans le nid d'une mésange bleue Re: 51 jours dans le nid d'une mésange bleue 0

@Kwisatz

Un instant j'ai cru qu'il avait flouté le cadavre d'un des oisillons à la fin jusqu'à ce que je constate en me repassant la vidéo que c'est juste une tâche sur l'objectif...



Il y a 8 œufs au début, pour 8 oisillons nés, mais t'inquiète pas, au pire maman aurait fait le ménage il y a longtemps, pour ne pas emmener de bactéries dans le nid et tuer les autres, elle s'occupe aussi des déjections de sa progéniture, le nid est quasi clean même avec 8 chieurs^^ Bukowski Je m'installe Inscrit le: 12/7/2021 Envois: 359 Karma: 656 Re: 51 jours dans le nid d'une mésange bleue Re: 51 jours dans le nid d'une mésange bleue 0 Pacolito Je suis accro Inscrit le: 11/10/2009 Envois: 1007 Karma: 1130 En ligne ! Re: 51 jours dans le nid d'une mésange bleue Re: 51 jours dans le nid d'une mésange bleue 0



Les parents de Tanguy, pleurent en voyant ces images.