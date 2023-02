Une mésange, un nid, ses petits

La chaine YouTube NestBox Live a filmé pendant 51 jours le nid d'une mésange bleue et qu'il a condensé dans une vidéo timelapse de 3min. On peut voir la fabrication du nid, les oeufs et les oisillons.

