Un couple d'oiseaux emménage dans une maison

Une personne a installé un nichoir en forme de maison et a installé des caméras (deux à l'intérieur et une à l'extérieur) pour que sa mère malade puisse les observer. Rapidement, un couple de mésanges variées s'est installé et a fondé une famille avec 7 oisillons. Une vidéo un peu longue d'une heure montée à partir de 1700 séquences sur une période de 39 jours.

couple emmenagement nichoir nid oeuf oiseau oisillon