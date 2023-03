Vidéo : Des expressions et des proverbes dans ce détournement du film « Avengers » Posté par Turbigo

Vous aimez les expressions et les proverbes, vous allez être servis avec ce détournement du film Avengers



Vidéo (2mn7s) : La Nuit Porte-Jarretelles (Les Nouveaux Détournements)





Sur le même sujet :

Vidéo : Macron franchit la ligne (VinzA) Vidéo : Asterix de Ridley Scott (Trailer) Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2953 Karma: 7962 Re: Des expressions et des proverbes dans ce détournement... Re: Des expressions et des proverbes dans ce détournement... 0 y a pas de quoi casser 3 pattes à un canard ... Vipeho Je m'installe Inscrit le: 1/4/2022 Envois: 234 Karma: 593 Re: Des expressions et des proverbes dans ce détournement... Re: Des expressions et des proverbes dans ce détournement... 2



Dialogues écrits par Perceval. Miribo Je suis accro Inscrit le: 22/5/2012 Envois: 925 Karma: 1958 Re: Des expressions et des proverbes dans ce détournement... Re: Des expressions et des proverbes dans ce détournement... 0 @Vipeho Moi si j'étais vous je vous écouterais....Non moi si j'étais nous je nous écouterais....Non moi si j'étais nous je vous écouterais ! Kwisatz Je suis accro Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 707 Karma: 2821 Re: Des expressions et des proverbes dans ce détournement... Re: Des expressions et des proverbes dans ce détournement... 0 Faut pas pousser mémé dans un vieux singe Salamafet Je m'installe Inscrit le: 19/7/2011 Envois: 147 Karma: 356 En ligne ! Re: Des expressions et des proverbes dans ce détournement... Re: Des expressions et des proverbes dans ce détournement... 0 Sympa, il vaut mieux en rire que de se foutre de la charité. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.