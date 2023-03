La Nuit Porte-Jarretelles (Les Nouveaux Détournements)

Vous aimez les expressions et les proverbes, vous allez être servis avec ce détournement des films « Avengers » et « Avengers : Endgame ». Une vidéo réalisée par Tristan Cottin et Alexandre Servage de la chaine YouTube « On fera sans »

