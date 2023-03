La mode féminine de 1910 à 2010

La mode féminine de 1910 à 2010 dans une vidéo de 30 secondes réalisée par Russell Klimas à l'aide de l'intelligence artificielle (Synthography). Musique : ChillHop - Spaced Out Lofi Beat (Instrumental). L'auteur explique dans la description Instagram : « Après la Seconde Guerre mondiale, la mode a explosé en de nombreux genres différents, et à partir des années 60, je représente deux genres de mode pour chaque décennie, même s'il y en avait beaucoup plus. »

