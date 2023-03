Vidéo : Comment prendre 30 ans en 1 seconde Posté par Koreus

Une femme d'une vingtaine d'année encaisse 9,5 G dans un avion de voltige.



Vidéo (53s) : Elle prend 9,5 G en avion





Vidéo : Perte de connaissance intentionnelle dans une centrifugeuse Vidéo : 9G dans une centrifugeuse

LugerKain Je suis accro Inscrit le: 24/10/2021 Envois: 676 Karma: 1189 Re: Comment prendre 30 ans en 1 seconde 5

J'en ai les talons dans l'estomac

Earthshaker Je m'installe Inscrit le: 9/1/2017 Envois: 125 Karma: 280 Re: Comment prendre 30 ans en 1 seconde 5 j'aime 2 trucs chez cette fille.....



J'en ai les talons dans l'estomac Earthshaker Je m'installe Inscrit le: 9/1/2017 Envois: 125 Karma: 280 Re: Comment prendre 30 ans en 1 seconde 5 j'aime 2 trucs chez cette fille.....





son menton

Miribo Je suis accro Inscrit le: 22/5/2012 Envois: 926 Karma: 1964 Re: Comment prendre 30 ans en 1 seconde Re: Comment prendre 30 ans en 1 seconde 4 J'ai la même gueule à 0 G..... marcaflushhh Je suis accro Inscrit le: 24/7/2017 Envois: 617 Karma: 1098 Re: Comment prendre 30 ans en 1 seconde Re: Comment prendre 30 ans en 1 seconde 2 C'est visiblement pas le bon point G. Zebuel Je viens d'arriver Inscrit le: 26/10/2016 Envois: 20 Karma: 58 Re: Comment prendre 30 ans en 1 seconde Re: Comment prendre 30 ans en 1 seconde 1 A partir d'1 Gramme, moi aussi je fais la même tête. Tempo123 Je m'installe Inscrit le: 7/9/2020 Envois: 274 Karma: 1152 Re: Comment prendre 30 ans en 1 seconde Re: Comment prendre 30 ans en 1 seconde 1



"30 ans" et une chirurgie plastique ratée ! Earthshaker Je m'installe Inscrit le: 9/1/2017 Envois: 125 Karma: 280 Re: Comment prendre 30 ans en 1 seconde Re: Comment prendre 30 ans en 1 seconde 5 j'aime 2 trucs chez cette fille.....





son menton LugerKain Je suis accro Inscrit le: 24/10/2021 Envois: 676 Karma: 1189 Re: Comment prendre 30 ans en 1 seconde Re: Comment prendre 30 ans en 1 seconde 5



Vipeho Je m'installe Inscrit le: 1/4/2022 Envois: 235 Karma: 598 Re: Comment prendre 30 ans en 1 seconde Re: Comment prendre 30 ans en 1 seconde 1 Prendre presque 10G sans s'évanouir, elle doit avoir un bon entrainement ... gnarf2 Diabolique Inscrit le: 11/4/2019 Envois: 666 Karma: 1373 Re: Comment prendre 30 ans en 1 seconde Re: Comment prendre 30 ans en 1 seconde 4 Et ils veulent nous installer 5G sur tous les toits!!! AlexNews Je m'installe Inscrit le: 23/2/2016 Envois: 150 Karma: 233 Re: Comment prendre 30 ans en 1 seconde Re: Comment prendre 30 ans en 1 seconde 1 Pierre Palmade, il a pris 9,5G en voiture ...



bon ok je sors -> [ ] Jinroh J'aime glander ici Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 5850 Karma: 8728 Re: Comment prendre 30 ans en 1 seconde Re: Comment prendre 30 ans en 1 seconde 0 Tout les organes "souples" doivent prendre cher!! Trucmachinchose Je m'installe Inscrit le: 3/6/2020 Envois: 307 Karma: 1121 Re: Comment prendre 30 ans en 1 seconde Re: Comment prendre 30 ans en 1 seconde 0 Comment en 1s savoir à quoi on va ressembler dans 30 ans ...

Merde ! je viens de dire exactement la même chose que la description ...

Bon ben oubliez ... Nutell_moi Je masterise ! Inscrit le: 13/11/2013 Envois: 2073 Karma: 3304 Re: Comment prendre 30 ans en 1 seconde Re: Comment prendre 30 ans en 1 seconde 0 @Earthshaker Haaan je la connaissais pas. Je te l'emprunterai de temps en temps pour mon quotidien si tu me l'accordes !

Bonne soirée.



Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.