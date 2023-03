Elle prend 9,5 G en avion

Emma Bryan, une 20aine d'année, a fait un tour d'avion de voltige et a expérimenté un demi Huit Cubain (une figure de voltige) et a encaissé 9,5 G. Elle a plutôt bien réagi et ne s'est pas évanouie, mais son visage a pris cher. Comment prendre 30 ans en 1 seconde.

