Vidéo : Quand tu surestimes les capacités de ta voiture Posté par Koreus

Au Brésil, un conducteur ne doute pas une seconde des capacités de son 4x4 et fonce dans une zone inondée.



Vidéo (57s) : Rouler comme un bourrin dans une zone inondée





Vidéo : Traverser une route inondée en Clio (Fail) Vidéo : Trois policiers dans une barque vs Inondations (Sept à huit)

roondar Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1404 Karma: 4101 Re: Quand tu surestimes les capacités de ta voiture 1 Navrant.

Trop lent ^^'

LugerKain Je suis accro Inscrit le: 24/10/2021 Envois: 678 Karma: 1196 En ligne ! Re: Quand tu surestimes les capacités de ta voiture 0 Merci de penser à dévisser le conducteur de son siège avant de quitter le véhicule

Nucleon Je m'installe Inscrit le: 11/1/2013 Envois: 257 Karma: 209 Re: Quand tu surestimes les capacités de ta voiture 0 Ok donc le format vertical est définitivement la nouvelle norme sur koreus

Jinroh J'aime glander ici Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 5852 Karma: 8729 Re: Quand tu surestimes les capacités de ta voiture 0 "Oh une voiture bloquee! Je doutes pas

Deux voitures bloquees! Je doutes toujours pas..

SnikePlassken Je m'installe Inscrit le: 17/10/2021 Envois: 310 Karma: 606 Re: Quand tu surestimes les capacités de ta voiture 0

Taxidermiste Je suis accro Inscrit le: 4/12/2011 Envois: 529 Karma: 1124 Re: Quand tu surestimes les capacités de ta voiture 0



blahmeuh Je viens d'arriver Inscrit le: 7/10/2021 Envois: 92 Karma: 136 En ligne ! Re: Quand tu surestimes les capacités de ta voiture 0 on fait moins le malin quand on est plein