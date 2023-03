Vidéo : Donnez lui une aiguille ! Posté par Koreus

Un enfant a besoin désespérément d'une aiguille !



Vidéo (38s) : Enfant vs Ballon de baudruche





Sur le même sujet :

Vidéo : Une femme explose la tête d'un enfant Vidéo : Eclater un ballon avec une flamme (Gender Reveal) Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation gnarf2 Je suis accro Inscrit le: 11/4/2019 Envois: 672 Karma: 1394 Re: Donnez lui une aiguille ! Re: Donnez lui une aiguille ! 1 Il est plein d'électricité statique, et en plus il reste statique. zorgOne Je m'installe Inscrit le: 7/3/2022 Envois: 243 Karma: 329 Re: Donnez lui une aiguille ! Re: Donnez lui une aiguille ! 1 Très bonne vidéo. Merci pour ce bon moment ! Pacolito Je suis accro Inscrit le: 11/10/2009 Envois: 1014 Karma: 1150 Re: Donnez lui une aiguille ! Re: Donnez lui une aiguille ! 0 Contrairement à Serge Lama qui n'a pas eu de ballons rouges, lui il aura eu des ballons jaunes SnikePlassken Je m'installe Inscrit le: 17/10/2021 Envois: 356 Karma: 751 Re: Donnez lui une aiguille ! Re: Donnez lui une aiguille ! 0



Les poulpes sont d’irrésistibles créatures Bukowski Je m'installe Inscrit le: 12/7/2021 Envois: 372 Karma: 691 Re: Donnez lui une aiguille ! Re: Donnez lui une aiguille ! 0 Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.