Vidéo : Quand tu aimes bien les oeufs Posté par Koreus

Sur TikTok, une Chinoise se filme en train de gober quelques oeufs crus.



Vidéo (1mn23s) : Elle gobe 54 oeufs crus





dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2957 Karma: 7978 En ligne ! Re: Quand tu aimes bien les oeufs 0 en plus d'être en avance , ils ont une drôle de façon de fêter Pâques en chine ! millerf Je m'installe Inscrit le: 3/4/2012 Envois: 143 Karma: 155 En ligne ! Re: Quand tu aimes bien les oeufs 0 Je m'attendais à ce qu'elle régurgite une omelette rose à la fin... Kwisatz Je suis accro Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 714 Karma: 2827 Re: Quand tu aimes bien les oeufs 2

Malcolm Francis et les canards en sucre La vidéo est déjà passée : https://www.koreus.com/modules/newbb/viewtopic.php?post_id=2905008



Vipeho Je m'installe Inscrit le: 1/4/2022 Envois: 247 Karma: 633 Re: Quand tu aimes bien les oeufs 0 Qu'est ce qu'il ne faut pas faire pour avoir ses 12 ms de "gloire" sur Internet ... triste monde ... Aktunowihio Je m'installe Inscrit le: 4/6/2014 Envois: 308 Karma: 428 Re: Quand tu aimes bien les oeufs 0 C'était vraiment très intéressant. LeVoleurdAvatar Je viens d'arriver Inscrit le: 6/12/2022 Envois: 27 En ligne ! Re: Quand tu aimes bien les oeufs 0 Tête d'œuf. odyxo Je suis accro Inscrit le: 5/6/2008 Envois: 1588 Karma: 1625 Re: Quand tu aimes bien les oeufs 0 Enjoy your salmonella Olivere Je m'installe Inscrit le: 20/2/2015 Envois: 186 Karma: 599 En ligne ! Re: Quand tu aimes bien les oeufs 0

A côté Rocky fait petit joueur.



SnikePlassken Je m'installe Inscrit le: 17/10/2021 Envois: 397 Karma: 765 En ligne ! Re: Quand tu aimes bien les oeufs 0

Une vidéo sponsorisée par Scotch Cosmetics



