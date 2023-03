Vidéo : Le jeu de l'élastique et de la tête de poulet en plastique qui couine Posté par -Flo-

Principe simple et efficace : tu as un kazoo dans la bouche et on te claque un élastique sur le mollet. Si un son s'échappe de ton kazoo, on recommence, sinon c'est au tour d'un autre de se faire claquer le mollet.



Vidéo (1mn56s) : Le jeu de l'élastique et du kazoo





Auteur Conversation dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2961 Karma: 7986 En ligne ! Re: Le jeu de l'élastique et de la tête de poulet en... Re: Le jeu de l'élastique et de la tête de poulet en... 2 m'ont fait rire ces cons ! Bukowski Je m'installe Inscrit le: 12/7/2021 Envois: 375 Karma: 701 Re: Le jeu de l'élastique et de la tête de poulet en... Re: Le jeu de l'élastique et de la tête de poulet en... 1 "C'était il y a longtemps les enfants, 2021 ou quelque chose comme ça. C'était le confinement, on ne savait plus comment occuper notre temps... On a trouvé des kazoos, quelques élastiques dans les affaires de votre grand-père, et puis voilà". Schlawiner Je m'installe Inscrit le: 10/6/2015 Envois: 104 Karma: 95 En ligne ! Re: Le jeu de l'élastique et de la tête de poulet en... Re: Le jeu de l'élastique et de la tête de poulet en... 0 C'est con ! Mais que c'est drôle