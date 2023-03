Le jeu de l'élastique et du kazoo

Quatre hommes jouent au jeu de l'élastique et de la tête de poulet en plastique qui couine. Les règles sont simples : tu as un kazoo (ou une tête de poulet en plastique qui couine) dans la bouche et la personne derrière toi te claque un élastique sur le mollet. Si un son s'échappe de ton kazoo, on recommence, sinon c'est au suivant de se faire claquer le mollet.

