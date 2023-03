Vidéo : Grosse frayeur lors d'une course de motos Posté par Gouniaf

Lors d'une course de moto en Georgie, aux États-Unis, le pilote Daniel Alexander a évité de justesse une ambulance qui traversait la piste. Il roulait alors à près de 220 km/h. Si lui n'a pas été blessé, sa moto a été détruite dans la manœuvre.



Vidéo (29s) : Une ambulance traverse la piste pendant une course de motos





Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 1256 Karma: 5152 En ligne ! Re: Grosse frayeur lors d'une course de motos 2 On a demandé à l'ambulancier d'anticiper les accidents. le mec est logique : il les créé pour être le premier sur les lieux ! Sebmagic J'aime glander ici Inscrit le: 26/11/2007 Envois: 5583 Karma: 1722 Re: Grosse frayeur lors d'une course de motos 0 L'impatient a gagné un patient. Vipeho Je m'installe Inscrit le: 1/4/2022 Envois: 253 Karma: 667 Re: Grosse frayeur lors d'une course de motos 0



Heureusement, le motard a su négocier sa sortie de piste pour décélérer au maximum avant la chute. A un moment, faudrait peut être remanier les infrastructures ... c'est pas comme s'ils manquaient de place pour sécuriser le passage. Beuleu50 Je viens d'arriver Inscrit le: 13/1/2023 Envois: 83 Karma: 54 Re: Grosse frayeur lors d'une course de motos 0 " Mais dimanche, quelque chose a mal tourné. " Ah bon ? quoi donc ? l'ambulance sur un lieu d'accident avant même l'occurrence. C'est de l'excellente anticipation. Beuleu50 Je viens d'arriver Inscrit le: 13/1/2023 Envois: 83 Karma: 54 Re: Grosse frayeur lors d'une course de motos 0



Ah ben non pour une fois





Ok, pas besoin de me raccompagner, je sais où est la sortie. bon il faut bien que quelqu'un fasse la remarque : "c'est encore la faute du motard !" Ah ben non pour une fois LeFrenchi Je masterise ! Inscrit le: 13/1/2008 Envois: 3403 Karma: 1015 En ligne ! Re: Grosse frayeur lors d'une course de motos 0 C'est cocasse