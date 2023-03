Une ambulance traverse la piste pendant une course de motos

Dimanche 19 mars 2023 pendant une course de motos sur le circuit de Roebling road en Géorgie aux États-Unis, le pilote Daniel Alexander au guidon de sa Yamaha YZF-R1 a évité de justesse une ambulance qui traversait la piste. Alors qu'il roulait à 227 km/h (141 mph) en pleine ligne droite, une ambulance a traversé la piste devant lui. Heureusement, il a pu l'éviter en roulant sur l'herbe. Roebling Road Raceway est un circuit de course sur route où le paddock et la plupart des infrastructures sont situés à l'intérieur de la piste elle-même. Pour entrer ou sortir de l'intérieur du circuit, les véhicules doivent traverser la surface de course au niveau de la ligne de départ/arrivée sur la première ligne droite. Le passage est surveillé et il n'est pas autorisé de traverser lorsqu'il y a des concurrents sur la piste. Mais dans certains cas rares, comme lorsqu'une ambulance tente de sortir de la piste avec un patient nécessitant des soins intensifs, le service de contrôle des courses lui donne l'autorisation de traverser. Mais dimanche, quelque chose a mal tourné. L'ambulance a provoqué la chute de deux pilotes à très grande vitesse, heureusement sans gravité.

