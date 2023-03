Vidéo : Une voiture décolle après avoir roulé sur une roue perdue Posté par Adr1enb

Sur une autoroute aux Etats-Unis, un pickup a perdu une roue en roulant et a provoqué un accident impressionnant.



Vidéo (29s) : Une pickup perd une roue et provoque un accident spectaculaire





Je trouve qu'il est vraiment fréquent de voir des vidéos de véhicules perdant leurs roues aux USA, c'est quoi l'explication la plus probable:

- Le plus grand nombre de dashcam et donc il y en a autant en France mais moins documenté ?

- le laxisme des USA en terme de controle de sécurité genre contrôle technique qui laisse plus de véhicules en mauvais état sur les route ?



En tout cas, sacré manèges à sensations pour le conducteur de la Kia:o Tu ne doit pas avoir le temps de comprendre ce qu'il se passe... Pettoman Je suis accro Inscrit le: 28/1/2009 Envois: 786 Karma: 1011 Re: Une voiture décolle après avoir roulé sur une roue pe... Re: Une voiture décolle après avoir roulé sur une roue pe... 0



D'habitude c'est le 4x4 qui vol en l'air dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2963 Karma: 8017 Re: Une voiture décolle après avoir roulé sur une roue pe... Re: Une voiture décolle après avoir roulé sur une roue pe... 1 cette roue en voulait vraiment bcp à cette voiture ! Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 6493 Karma: 6385 Re: Une voiture décolle après avoir roulé sur une roue pe... Re: Une voiture décolle après avoir roulé sur une roue pe... 1

Trop forts ces ricains bien que je trouve la prestation artistique un peu brève. ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1768 Karma: 3466 Re: Une voiture décolle après avoir roulé sur une roue pe... Re: Une voiture décolle après avoir roulé sur une roue pe... 1 Encore un qui roule avec de la Castrol. chayan Je m'installe Inscrit le: 3/3/2017 Envois: 119 Karma: 473 Re: Une voiture décolle après avoir roulé sur une roue pe... Re: Une voiture décolle après avoir roulé sur une roue pe... 0 Et la roue qui retape l'arrière du véhicule à la fin... j'aimerais bien voir comment le gars va remplir le constat !! ^^ Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 1263 Karma: 5197 En ligne ! Re: Une voiture décolle après avoir roulé sur une roue pe... Re: Une voiture décolle après avoir roulé sur une roue pe... 1 Pettoman Ah t'as été plus rapide !

Ah t'as été plus rapide ! Kwisatz Je suis accro Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 720 Karma: 2900 Re: Une voiture décolle après avoir roulé sur une roue pe... Re: Une voiture décolle après avoir roulé sur une roue pe... 2



GG la roue qui met un dernier taquet par derrière à la fin Poulpy Je suis accro Inscrit le: 17/9/2007 Envois: 614 Karma: 66 En ligne ! Re: Une voiture décolle après avoir roulé sur une roue pe... Re: Une voiture décolle après avoir roulé sur une roue pe... 1 @NibelHungen Suite à l'épisode de Vilebrequin sur le tuning ( excellent, comme toujours) on apprend qu'aux usa, on peut modifier sa voiture autant qu'on veut.

Donc clairement, des gens un peu teubés vont mal visser leurs roues et/ou mettre des roues inadaptées ( comme on a l'impression déjà au début de la vidéo qd on voit les monstres de pneus de ce pick up ) wilburn Je suis accro Inscrit le: 19/10/2012 Envois: 648 Karma: 660 En ligne ! Re: Une voiture décolle après avoir roulé sur une roue pe... Re: Une voiture décolle après avoir roulé sur une roue pe... 0 De là haut je vois ma maisooooon ( désolé pour la réf^^) ! MYRRZINN Je suis accro Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1986 Karma: 3854 En ligne ! Re: Une voiture décolle après avoir roulé sur une roue pe... Re: Une voiture décolle après avoir roulé sur une roue pe... 0 Quand la roue pète, fais gaffe à tes roupettes...

Quand la roue pète, fais gaffe à tes roupettes...

Si tu roules en Kia Soul, protèges très bien tes boules...