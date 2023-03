Une pickup perd une roue et provoque un accident spectaculaire

Le 24 mars 2023 sur l'autoroute 118 près de Los Angeles aux États-Unis, un pickup a perdu une roue en roulant et a provoqué un accident impressionnant. Une Kia Soul roulait sur la voie de gauche quand le pickup sur la voie de droite a perdu sa roue. Le conducteur de la Kia n'a pas eu le temps de réagir et a roulé sur la roue, envoyant sa voiture à plusieurs mètres de hauteur. Après avoir décollé et atterri, la voiture a fait un tonneau, est retombée sur ses 4 roues et s'est repris la roue. Heureusement, personne n'a été grièvement blessé. La scène a été filmée par la dashcam d'une voiture Tesla.

accident dashcam decollage perdre roue voiture