Vidéo : Un homme se met soudainement à chanter dans une pizzeria Posté par Koreus

Dans une pizzeria, un homme se met subitement à chanter un air d'opéra.



Vidéo (1mn11s) : Ricardo Marinello chante un air d'opéra dans une pizzeria





Tempo123 Je m'installe Inscrit le: 7/9/2020 Envois: 291 Karma: 1213 Re: Un homme se met soudainement à chanter dans une pizze... 0 Belle performance du chanteur, dommage que le cameraman ne soit pas au même niveau (Vidéo verticale !!) Bukowski Je m'installe Inscrit le: 12/7/2021 Envois: 386 Karma: 707 Re: Un homme se met soudainement à chanter dans une pizze... 0 - Monsieur, cette pizza est trop cuite.

- Oh, arrêtez de faire votre diva... LugerKain Je suis accro Inscrit le: 24/10/2021 Envois: 694 Karma: 1219 Re: Un homme se met soudainement à chanter dans une pizze... 0

il me fait penser à mon chien qui fait la fête quand c'est l'heure des croquettes Alors d'avance je m'excuse pour la comparaison mais,il me fait penser à mon chien qui fait la fête quand c'est l'heure des croquettes