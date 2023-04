Vidéo : Il livre des pizzas en faisant régner la justice Posté par -Flo-

Les vrais héros ne portent pas de cape



Vidéo (39s) : Livreur de pizza justicier





Goth-Ame Je m'installe Inscrit le: 18/12/2017 Envois: 283 Karma: 346 Re: Il livre des pizzas en faisant régner la justice 0 Une balayette de toute beauté Pyrael Je m'installe Inscrit le: 13/11/2012 Envois: 239 Karma: 299 Re: Il livre des pizzas en faisant régner la justice 0 Et sans casser la pizza ! merro83 Je viens d'arriver Inscrit le: 8/3/2014 Envois: 82 Re: Il livre des pizzas en faisant régner la justice 0 et chez nous , 3 ans de prison pour avoir fait un croche pied + dédommagement pour les blessures momo57 Je m'installe Inscrit le: 2/12/2015 Envois: 257 Karma: 544 Re: Il livre des pizzas en faisant régner la justice 0 Une Kia !! Il faut emprisonner tout de suite ce malotru pour mauvais gout !!! Kwisatz Je suis accro Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 728 Karma: 2935 En ligne ! Re: Il livre des pizzas en faisant régner la justice 0 Il venait de voler une voiture Kia...Le Monstre !!! dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2969 Karma: 8045 En ligne ! Re: Il livre des pizzas en faisant régner la justice 0 voleur , un métier dangereux PuliTNT Je m'installe Inscrit le: 20/11/2018 Envois: 121 Karma: 99 Re: Il livre des pizzas en faisant régner la justice 0 Le tout sans jamais lâcher ses deux boites de pizzas... passionné et dédié à son métier en toutes circonstances!