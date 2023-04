Livreur de pizza justicier

Dimanche 16 avril 2023 à Aston en Pennsylvanie (Etats-Unis), Tyler a été témoin d'une course poursuite en voiture entre la police et un suspect pendant qu'il effectuait une livraison de pizza à un domicile. Le suspect a arrêté la voiture devant la maison et a continué la course-poursuite en courant. En voyant le fuyard passé à côté de lui, le livreur a tendu la jambe pour lui faire un croche-pied. L'homme de 17 ans est tombé à terre et a pu être arrêté par la police. Il venait de voler une voiture Kia.

arrestation croche-pied livreur pizza police