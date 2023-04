Un vieux à vélo vs Coureurs cyclistes

En Italie, un papy à vélo décide de s'incruster dans une course cycliste. Malgré le motard qui lui demande de tourner à droite, l'homme décide de tourner à gauche et de couper la route aux coureurs cyclistes. Le vieil homme va provoquer sa propre chute et celle de plusieurs coureurs.

chute coureur course cycliste velo vieux