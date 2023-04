Vidéo : Un vieil homme à vélo s'incruste dans une course cycliste Posté par Le_Relou

En Italie, un papy à vélo décide de s'incruster dans une course cycliste



Vidéo (21s) : Un vieux à vélo vs Coureurs cyclistes





vojack Je suis accro Inscrit le: 1/5/2007 Envois: 1056 Karma: 1340 Re: Un vieil homme à vélo s'incruste dans une course... 0 Rho le vieux grincheux qui veux pas obéir! Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 1302 Karma: 5363 Re: Un vieil homme à vélo s'incruste dans une course... 1 Et personne ne s'est dit qu'après avoir pris un tour à tout le peloton, il pouvait avoir un petit coup de mou ??? Geronimo75 Je m'installe Inscrit le: 14/6/2019 Envois: 110 Karma: 281 Re: Un vieil homme à vélo s'incruste dans une course... 1 On sait enfin à quoi ressemble Opi ! Reste plus qu'à trouver Omi... Khalimero Je m'installe Inscrit le: 12/6/2017 Envois: 187 Karma: 276 Re: Un vieil homme à vélo s'incruste dans une course... 0 Pour protéger l'ainé tout comme les courreurs pourquoi le motard ne presse pas vers la droite ? Je parle pas de bousculer le cycliste, mais limiter ses choix à droite uniquement. CrazyCow Kodak Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 17898 Karma: 26719 Re: Un vieil homme à vélo s'incruste dans une course... 0 Vous navigateur est trop vieux camaronalex Je suis accro Inscrit le: 18/2/2010 Envois: 854 Karma: 3282 Re: Un vieil homme à vélo s'incruste dans une course... 0





"Allez Opi-Omi" était donc destiné à lui !!! Beuleu50 Je viens d'arriver Inscrit le: 13/1/2023 Envois: 96 Karma: 70 Re: Un vieil homme à vélo s'incruste dans une course... 0 Papi a visiblement pas compris le message du motard.

Mais pourquoi a-t-il pu se retrouver sur le parcours de la course ??

Mais pourquoi a-t-il pu se retrouver sur le parcours de la course ?? Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.