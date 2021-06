Enorme chute lors de la 1ere étape du Tour de France 2021

Lecteur : Koreus Twitter Défaut - Vous aimez le site, affichez les pubs :) Code embed

Samedi 26 juin 2021 lors de la première étape du Tour de France, la pancarte d'une spectatrice sur le bord de la route a fait chuter le peloton à 45 km de l'arrivée. Le coureur Tony Martin (Jumbo-Visma) a heurté la pancarte « Allez Opi-Omi ! » que tenait une femme sur le bord de la route, a chuté et fait tomber avec lui une bonne partie du peloton, environ 50 coureurs. En voyant les dégâts, la femme a pris la fuite. La direction d'ASO a déposé plainte contre elle. Elle risque 1 an d'emprisonnement et 15000 euros d'amende. La femme est à l'heure actuelle toujours recherchée par la gendarmerie.

2021 chute france pancarte peloton spectateur tour