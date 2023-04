Chute massive sur le Tour des Flandres

Dimanche 2 avril 2023 pendant le tour des Flandres, Le Polonais Filip Maciejuk a provoqué la chute d'une quarantaine de coureurs. Juste avant la première ascension du Vieux Quaremont, Filip Maciejuk a voulu remonter le peloton en passant sur le bas-côté à gauche de la route. Mais il n'avait pas vu l'herbe et la grosse flaque d'eau. Déséquilibré, il s'est rabattu sur le peloton et a poussé plusieurs coureurs provoquant une grosse chute collective. Filip Maciejuk, mis hors course par les commissaires, a présenté ses excuses sur son compte Twitter « Je suis vraiment désolé d'avoir commis cette erreur et d'avoir provoqué l'accident d'aujourd'hui. J'espère que toutes les personnes impliquées sont en bonne santé et en sécurité. Cela n'aurait pas dû se produire et c'était une grosse erreur de jugement. »

