Explosion d'un sèche-linge dans une laverie

Lecteur : Koreus Dailymotion Défaut - Vous aimez le site, affichez les pubs :) Code embed

Dans la ville de Mesoiro en Espagne, un homme a eu beaucoup de chance en sortant d'une laverie quelques secondes avant l'explosion d'un sèche-linge. La scène a été filmée par la caméra de sécurité de la laverie. On peut voir un homme portant des sacs sortir de la laverie, puis quelques secondes plus tard, une explosion impressionnante d'un sèche-linge. L'onde de choc a explosé la vitrine et a créé une grande fissure sur la façade. Fort heureusement, personne n'a été blessé. Un chargeur allume-cigare laissé dans une poche aurait surchauffé dans le sèche-linge fonctionnant au gaz.

chance explosion laverie seche-linge