Vidéo : Tout ce qui rentre sort et tout ce qui sort rentre Posté par Koreus

Une grive dorée est revenu avec plein de vers de terre pour ses oisillons. Que le festin commence !



Vidéo (1mn21s) : 5 Oiseaux 1 Nid





Sur le même sujet :

Vidéo : Une mésange, un nid, ses petits Vidéo : Un couple de cigognes célèbre son premier oeuf Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation WalkerBip Je m'installe Inscrit le: 1/1/2015 Envois: 196 Karma: 303 Re: Tout ce qui rentre sort et tout ce qui sort rentre Re: Tout ce qui rentre sort et tout ce qui sort rentre 3 Pesez bien le pour et le contre avant de faire des enfants ! Wiliwilliam La loi c'est moi Inscrit le: 7/4/2012 Envois: 35531 Karma: 14189 Re: Tout ce qui rentre sort et tout ce qui sort rentre Re: Tout ce qui rentre sort et tout ce qui sort rentre 0

Ce titre, j'ai la réf malheureusement SoBas Je m'installe Inscrit le: 13/4/2022 Envois: 226 Karma: 240 Re: Tout ce qui rentre sort et tout ce qui sort rentre Re: Tout ce qui rentre sort et tout ce qui sort rentre 0

Et puis, après la faim, y'a eu la fin…

Mais bon, bref, on va dire que la nature est bien faite.



EDIT :

Citation :

@WalkerBip

Pesez bien le pour et le contre avant de faire des enfants !

Alors, toi… tu fais de ces rapprochements.

Tu amènes, cependant, une juste réflexion. Voyons voir…

Est-ce que je mange ou ai-je déjà vu ma femme manger les déjections de mes gosses, ou ai-je ne serait-ce que le moindre doute à ce sujet, la concernant ?

Observation… Analyse… Conclusion => non.

C'est pesé ! Enfin, en ce qui me concerne… Je juge pas. <[^v^]–v Je trouvais ça kro mignon… et surtout ce moment de béatitude où, repus, ils s'endorment tout doucement, baignés d'amour…Et puis, après la faim, y'a eu la fin…Mais bon, bref, on va dire que la nature est bien faite.EDIT :Citation :Alors, toi… tu fais de ces rapprochements.Tu amènes, cependant, une juste réflexion. Voyons voir…Est-ce que je mange ou ai-je déjà vu ma femme manger les déjections de mes gosses, ou ai-je ne serait-ce que le moindre doute à ce sujet, la concernant ?Observation… Analyse… Conclusion => non.C'est pesé !<[^v^]–v ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1780 Karma: 3530 Re: Tout ce qui rentre sort et tout ce qui sort rentre Re: Tout ce qui rentre sort et tout ce qui sort rentre 0 Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. fabiolerusse Je m'installe Inscrit le: 6/12/2012 Envois: 187 Karma: 208 Re: Tout ce qui rentre sort et tout ce qui sort rentre Re: Tout ce qui rentre sort et tout ce qui sort rentre 0 The human bird centiped .... Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 1347 Karma: 5612 En ligne ! Re: Tout ce qui rentre sort et tout ce qui sort rentre Re: Tout ce qui rentre sort et tout ce qui sort rentre 0 Koreus Mes félicitations pour le titre !



Sinon, tu peux donner ton coin pour trouver des grives dorées ou c'est comme les galinettes cendrées : secret du Bouchonnois ? Mes félicitations pour le titre !Sinon, tu peux donner ton coin pour trouver des grives dorées ou c'est comme les galinettes cendrées : secret du Bouchonnois ? raikko2 Je suis accro Inscrit le: 29/5/2013 Envois: 718 Karma: 331 Re: Tout ce qui rentre sort et tout ce qui sort rentre Re: Tout ce qui rentre sort et tout ce qui sort rentre 0 On en parle de l'oisillon qui prend la première (grosse) fournée et qui manque de s'étouffer (on le voit choir au fond à gauche) et la grive adulte de lui retirer l'excédent. Incroyable nature ! Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.