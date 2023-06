Vidéo : Un automobiliste emprunte la rampe d'une dépanneuse garée sur le bord de la route Posté par LeMiniMilgram

Aux Etats-Unis, un automobiliste emprunte la rampe d'un camion de dépannage garé sur le bas côté.



Vidéo (24s) : Une voiture décolle sur la rampe d'une dépanneuse





Sur le même sujet :

Vidéo : Une pickup perd une roue et provoque un accident spectaculaire Vidéo : Tout droit dans un rond-point Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 1361 Karma: 5673 Re: Un automobiliste emprunte la rampe d'une dépanne... Re: Un automobiliste emprunte la rampe d'une dépanne... 0 C'est marrant, ça parait plus facile dans les films ou dans GTA ! Kwisatz Je suis accro Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 754 Karma: 3076 Re: Un automobiliste emprunte la rampe d'une dépanne... Re: Un automobiliste emprunte la rampe d'une dépanne... 0 Pitié pitié dites moi qu'il avait une caméra embarquée Tempo123 Je m'installe Inscrit le: 7/9/2020 Envois: 318 Karma: 1309 En ligne ! Re: Un automobiliste emprunte la rampe d'une dépanne... Re: Un automobiliste emprunte la rampe d'une dépanne... 0 Probablement le plus grand fantasme de tous les joueurs de GTA! (sauf la chute) Julien41 Je viens d'arriver Inscrit le: 30/6/2011 Envois: 15 Re: Un automobiliste emprunte la rampe d'une dépanne... Re: Un automobiliste emprunte la rampe d'une dépanne... 0 Peut-être qu'il était sur son téléphone en train d'écrire à sa femme qu'il arrivait bientôt saihtam Je m'installe Inscrit le: 14/12/2019 Envois: 206 Karma: 519 Re: Un automobiliste emprunte la rampe d'une dépanne... Re: Un automobiliste emprunte la rampe d'une dépanne... 0 C'est clair que toute personne ayant joué à GTA se retrouve là ^^

Le gars en jaune a dû laisser une petite trace en entendant la voiture s'envoler au dessus de lui o_o'.



Par contre d'un point de vue accident, je comprends pas ce que ce camion fait sur la voie de gauche... maxbren Je m'installe Inscrit le: 12/9/2015 Envois: 231 Karma: 953 En ligne ! Re: Un automobiliste emprunte la rampe d'une dépanne... Re: Un automobiliste emprunte la rampe d'une dépanne... 0 Bonne technique de pêche!!!



La dépanneuse n'est pas du tout visible pour les voitures: pas de feu, pas de gyrophare et la cabine rouge est caché par la remorque Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.