Vidéo : Le record du monde du plus long échange en Badminton avec 211 coups Posté par Wiliwilliam

Le 25 mai dernier, lors d'un double aux Masters de Malaisie, ces deux équipes ont échangé 211 coups pendant près de 3min20.

Le point (3e set, 17-14) a été remporté par l'équipe malaisienne. Elles ont finalement gagné le match peu de temps après, 21-17/18-21/21-19.



L'énergie déployée sacrée endurance!



Vidéo (4mn7s) : Le plus long échange en Badminton (211 coups)





Sur le même sujet :

Vidéo : Le plus long échange en badminton Vidéo : Echange de fou au badminton Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Tempo123 Je m'installe Inscrit le: 7/9/2020 Envois: 318 Karma: 1310 Re: Le record du monde du plus long échange en Badminton ... Re: Le record du monde du plus long échange en Badminton ... 0 Au moins ca permet de voir de badminton pendant la quinzaine de Roland Garros et on y voit tout autant de français! Regarder une vidéo dont la seule originalité est sa longueurAu moins ca permet de voir de badminton pendant la quinzaine de Roland Garros et on y voit tout autant de français! gazeleau J'aime glander ici Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 7511 Karma: 6238 Re: Le record du monde du plus long échange en Badminton ... Re: Le record du monde du plus long échange en Badminton ... 4 Y a du level ! Même l'algorithme d'incrustation de la pub sur le terrain, il fatigue !







@Tempo123 Il faut savoir que l'effort pendant un échange de badmington, c'est du sprint, plus que le tennis. Un sprint intense de 3 min, bravo. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.