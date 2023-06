Le plus long échange en Badminton (211 coups)

Lecteur : Koreus Dailymotion Défaut - Vous aimez le site, affichez les pubs :) Code embed

Le 25 mai 2023 pendant le 8e de finale du double dames du masters de Malaisie, l'équipe malaisienne (Thinaah Muralitharan et Pearly Tan) et l'équipe japonaise (Rena Miyaura et Ayako Sakuramoto) ont réalisé un échange de fou de 211 coups. C'est l'équipe de Malaisie qui finira par marquer après un échange de plus de 3 minutes. La Malaisie a également remporté le match 21-17/18-21/21-19.

badminton echange femme long record