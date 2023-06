Vidéo : Comme un air de fin du monde Posté par Wiliwilliam

Des images du pont George Washington pris dans un brouillard atypique. La couleur rouge de cet épais brouillard provient de la fumée des énormes incendies qui se déroulent actuellement au Canada. Ce pont emblématique relie le New Jersey et la ville de New York.





Vidéo (16s) : Le pont de George Washington dans un brouillard orangeâtre





Auteur Conversation ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1783 Karma: 3541 Re: Comme un air de fin du monde Re: Comme un air de fin du monde 0 La qualité de l'air est passée de nocif à très nocif (indice de 413 sur une échelle de 0 à 500).



Même sans l'indice tu dois vite remarquer que c'est pas très sain... Citation :Même sans l'indice tu dois vite remarquer que c'est pas très sain... kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2799 Karma: 6324 Re: Comme un air de fin du monde Re: Comme un air de fin du monde 0 Du coup, celui qui a filmé... Il est .... Enfin ?! Mal non ? -MaDJiK- Je masterise ! Inscrit le: 9/11/2014 Envois: 4623 Karma: 2125 Re: Comme un air de fin du monde Re: Comme un air de fin du monde 0 Même sans l'indice tu dois vite remarquer que c'est pas très sain...



Bof, à New-York... Vu que c'est déjà nocif habituellement ils ne doivent même pas sentir la différence.





Pour info, l'équivalent d'une région française a brûlé.

Citation :Bof, à New-York... Vu que c'est déjà nocif habituellement ils ne doivent même pas sentir la différence.Pour info, l'équivalent d'une région française a brûlé. Source Tempo123 Je m'installe Inscrit le: 7/9/2020 Envois: 324 Karma: 1356 Re: Comme un air de fin du monde Re: Comme un air de fin du monde 0

@-MaDJiK-

Citation : Même sans l'indice tu dois vite remarquer que c'est pas très sain...



Bof, à New-York... Vu que c'est déjà nocif habituellement ils ne doivent même pas sentir la différence. :D



oh si quand même, je pense que tu sens la différence entre un pot d'échappement et un feu de bois MYRRZINN Je masterise ! Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 2013 Karma: 3887 Re: Comme un air de fin du monde Re: Comme un air de fin du monde 0 Même les marins ont vus leurs cales enfumées...