Le pont de George Washington dans un brouillard orangeâtre

Un épais brouillard orange a recouvert la ville de New-York, causé par la fumée des incendies (feux de forêt) qui se déroulent à 800km à Québec au Canada. L'air est irrespirable depuis deux jours. La qualité de l'air est passée de nocif à très nocif (indice de 413 sur une échelle de 0 à 500). Dans la vidéo, on peut voir le pont emblématique George Washington qui relie le New Jersey et la ville de New York.

