Vidéo : Quand tu empruntes une route du giro avant le passage des coureurs (Tour d'Italie) Posté par Wiliwilliam

Une dame s'est retrouvée en plein milieu d'un passage du giro.

Les amoureux du vélo en ont profité pour faire les marrants!

Super ambiance



Vidéo (12s) : Ovation inattendue lors du giro





Younakalibo_45 Je suis accro Inscrit le: 4/9/2012 Envois: 936 Karma: 625 Re: Quand tu empruntes une route du giro avant le passage... Re: Quand tu empruntes une route du giro avant le passage... 1 Non bah c'est cool pour elle, ça lui feras la journée. Uatuu Je suis accro Inscrit le: 15/7/2020 Envois: 777 Karma: 336 Re: Quand tu empruntes une route du giro avant le passage... Re: Quand tu empruntes une route du giro avant le passage... 0 Je rêve où elle fait du vélo électrique avec un moteur à l'arrêt ?

Si c'est le cas, elle mérite ces applaudissements... même si c'est un peu con de faire du vélo non assisté avec un vélo avec assistance qui fait 20 kilos. Kwisatz Je suis accro Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 759 Karma: 3110 Re: Quand tu empruntes une route du giro avant le passage... Re: Quand tu empruntes une route du giro avant le passage... 0 On a retrouvé Yvette Horner Karamazov Je viens d'arriver Inscrit le: 9/7/2015 Envois: 61 Karma: 51 Re: Quand tu empruntes une route du giro avant le passage... Re: Quand tu empruntes une route du giro avant le passage... 0 ENFIN on a une vidéo d'Omi !!! À quand celle d'Opi ? Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 1384 Karma: 5807 Re: Quand tu empruntes une route du giro avant le passage... Re: Quand tu empruntes une route du giro avant le passage... 0



Edit : @Karamazov Déjà passée !





Un vieux à vélo vs Coureurs cyclistes Allez Omi !!!Edit : @Déjà passée ! Tempo123 Je m'installe Inscrit le: 7/9/2020 Envois: 327 Karma: 1362 En ligne ! Re: Quand tu empruntes une route du giro avant le passage... Re: Quand tu empruntes une route du giro avant le passage... 0

@Karamazov

ENFIN on a une vidéo d'Omi !!! À quand celle d'Opi ?



@Karamazov

ENFIN on a une vidéo d'Omi !!! À quand celle d'Opi ?

je conteste que ce soit la vidéo d'Omi, il faut au moins que ca présence génère un accident comme celle d'Opi ci-dessus, sinon ca ne compte pas! CrazyCow Kodak Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 18092 Karma: 27261 En ligne ! Re: Quand tu empruntes une route du giro avant le passage... Re: Quand tu empruntes une route du giro avant le passage... 0 Pas très discret son moteur électrique