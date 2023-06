Vidéo : Des pompiers déploient un filet pour sauver une femme qui tentait de se suicider (Singapour) Posté par Koreus

A Singapour, une personne a tenté de mettre fin à ses jours en voulant se jeter de son balcon. Les pompiers sont intervenu et ont pu éviter le drame grâce à une technique bien rodée.



Vidéo (30s) : Le filet anti-suicide des pompiers singapouriens





Sur le même sujet :

Vidéo : Un pompier ninja sauve une fille suicidaire (Corée du Sud) Vidéo : Un pompier rattrape un suicidaire en pleine chute Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Nikus Je viens d'arriver Inscrit le: 21/11/2022 Envois: 30 Karma: 53 Re: Des pompiers déploient un filet pour sauver une femme... Re: Des pompiers déploient un filet pour sauver une femme... 1 Pompier ou GIGN? (surtout le gars en rappel) Padma Je masterise ! Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 2252 Karma: 3972 Re: Des pompiers déploient un filet pour sauver une femme... Re: Des pompiers déploient un filet pour sauver une femme... 0 Comme à l'entraînement !

C'est qu'ils en voient beaucoup de ce type de tds, apparemment. aure-o Je viens d'arriver Inscrit le: 12/3/2015 Envois: 85 Karma: 661 Re: Des pompiers déploient un filet pour sauver une femme... Re: Des pompiers déploient un filet pour sauver une femme... 0 Un tel dispositif lui vaudra peut-être la peine de mort à Singapour Stromtooper Je m'installe Inscrit le: 10/2/2021 Envois: 204 Karma: 836 Re: Des pompiers déploient un filet pour sauver une femme... Re: Des pompiers déploient un filet pour sauver une femme... 0 @Nikus GIGN c'est français hein, ils opèrent pas pour un suicide à singapour. Je pense qu'ils n'opèrent pas pour un suicide tout court d'ailleurs. mangenuage Je viens d'arriver Inscrit le: 16/4/2009 Envois: 26 Re: Des pompiers déploient un filet pour sauver une femme... Re: Des pompiers déploient un filet pour sauver une femme... 0 Pauvre dame quand même. kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2805 Karma: 6346 En ligne ! Re: Des pompiers déploient un filet pour sauver une femme... Re: Des pompiers déploient un filet pour sauver une femme... 0

@mangenuage

Pauvre dame quand même.



Peux même plus se suicider tranquille...



Monde de merde !



Citation :Peux même plus se suicider tranquille...Monde de merde ! Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.