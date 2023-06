Le filet anti-suicide des pompiers singapouriens

Le 17 juin 2023 dans le quartier de Bukit Batok à Singapour, une femme de 74 ans a tenté de mettre fin à ses jours en voulant se jeter de son balcon. Les pompiers sont intervenus et ont pu éviter le drame grâce à une technique bien rodée. Le technique consiste à déployer et à plaquer un filet le long de l'immeuble pour empêcher la personne de sauter. Un pompier est ensuite descendu en rappel pour sécuriser la personne. La femme a été transportée à l'hôpital Ng Teng Fong. Les pompiers appartiennent au groupe d'intervention Singapore Civil Defence Force (SCDF) qui fournit des services d'urgence tels que la lutte contre les incendies, le sauvetage et les services médicaux d'urgence.

balcon femme filet immeuble pompier singapour suicide