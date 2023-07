Vidéo : Le conducteur d'une Saab content d'avoir fumé le conducteur d'une Peugeot Posté par Koreus

Téléphone dans une main et volant dans l'autre, un conducteur est content d'avoir fumé un autre conducteur



Vidéo (51s) : Ca fait quoi de se faire fumer ?

SnikePlassken Je suis accro Inscrit le: 17/10/2021 Envois: 1802 Karma: 1858 Re: Le conducteur d'une Saab content d'avoir fu... Re: Le conducteur d'une Saab content d'avoir fu... 0 Saab, c'est bien LikeAvirgin Je m'installe Inscrit le: 9/11/2015 Envois: 190 Karma: 281 Re: Le conducteur d'une Saab content d'avoir fu... Re: Le conducteur d'une Saab content d'avoir fu... 1 authenticité de la vidéo...? (postée par qui..?) Tempo123 Je m'installe Inscrit le: 7/9/2020 Envois: 338 Karma: 1398 Re: Le conducteur d'une Saab content d'avoir fu... Re: Le conducteur d'une Saab content d'avoir fu... 1 « Ca fait quoi de se faire fumer ? Hein ?



Ah bah tiens, qui fume qui du coup?



Par contre je comprends pas comment le gars finit par poster la vidéo, il en veut plus? Citation :Ah bah tiens, qui fume qui du coup?Par contre je comprends pas comment le gars finit par poster la vidéo, il en veut plus? karlfox Je viens d'arriver Inscrit le: 22/10/2020 Envois: 1 Re: Le conducteur d'une Saab content d'avoir fu... Re: Le conducteur d'une Saab content d'avoir fu... 0



"On va attendre qui vient" ... une bibliothéque vient d'exploser dans le monde. Borny Je suis accro Inscrit le: 17/8/2014 Envois: 1597 Karma: 1365 En ligne ! Re: Le conducteur d'une Saab content d'avoir fu... Re: Le conducteur d'une Saab content d'avoir fu... 0

Mise en scène ? Citation :Mise en scène ? Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 1420 Karma: 5930 Re: Le conducteur d'une Saab content d'avoir fu... Re: Le conducteur d'une Saab content d'avoir fu... 0 Ah y'en a des flèches !





@LikeAvirgin

authenticité de la vidéo...? (postée par qui..?)

On s'en fiche, c'est drôle. Et puis pourquoi toujours douter de tout, tout le temps ?