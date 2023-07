Ca fait quoi de se faire fumer ?

Téléphone dans une main et volant dans l'autre, le conducteur d'une Saab est content d'avoir fumé le conducteur d'une Peugeot 207. « Ca fait quoi de se faire fumer ? Hein ? Ca fait quoi de se faire fumer ? Ca fait quoi ! Tu peux pas tenir mon gars ! Tu peux pas tenir et ouais mon garçon. Tu peux pas tenir, c'est dans le rétro ta place ». Le conducteur de la Saab s'arrête au prochain feu rouge pour refaire un petit départ arrêté et ajoute « Attends, on va attendre qu'il vient. on va attendre qu'il vient, c'est mon gars lui. Tu peux pas tenir garçon. Tu peux pas tenir. Tu peux pas tenir ». L'automobiliste dans la Peugeot s'arrête devant lui et descend de la voiture. SPOILER : Et il sort sa carte de Police. Afficher le spoil

arrete automobiliste conducteur course depart police voiture