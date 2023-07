Vidéo : L'idée à la con du jour (Vol 121) Posté par kikekoi

Encouragé par un chanteur, un fan sur scène décide de faire un stage diving.



Vidéo (1mn14s) : Stage Diving #FAIL





Qu'on se mette d'accord : quand tu vois un gros con de ~80kg, potentiellement alcoolisé t'arriver sur la gueule à grande vitesse, ton premier réflexe c'est pas de t'écarter ?

Le vol est pas mal, mais la réception laisse à désirer

Belle démonstration que la connerie, ça vole pas haut.

@MYRRZINN si, il vole bien hair mais atterrit bien bas

Le problème n'est pas qu'il saute. C'est qu'il plonge tête la première !

vu que tout le monde tient son smartphone pour filmer il ne reste plus aucune main de libre pour le rattraper.. Heureusement pour lui qui atterrit un peu sur le côté

Dans ma folle jeunesse punk, on faisait ça régulièrement. C'était tout aussi stupide, mais moins dangereux : il n'y avait pas de téléphones portables, le public se tenait donc prêt à la réception plutôt que de filmer.



Ceci étant, je suis soulagé pour ce jeune en voyant qu'il s'est relevé (je n'avais pas vu la fin de la vidéo jusqu'à présent - merci Koreus).

Fake : il n'a pas de téléphone en main.

Ou alors l'absence de téléphone provoque une déconnexion du cerveau (encore faut il en avoir un à la base) ?

@Geo-graphic Non pas si tu peux compter sur tes potes a côté pour le soutenir ^^'

Y'a des mecs bien plus lourds qui font ça sans aucun soucis. Mais si 9/10 se barrent, ça fonctionne pas.

Y'a des mecs bien plus lourds qui font ça sans aucun soucis. Mais si 9/10 se barrent, ça fonctionne pas. ALRIK Je m'installe Inscrit le: 27/12/2014 Envois: 289 Karma: 435 En ligne ! Re: L'idée à la con du jour (Vol 121) Re: L'idée à la con du jour (Vol 121) 0 Dikachu Je suis accro Inscrit le: 18/10/2016 Envois: 565 Karma: 1704 En ligne ! Re: L'idée à la con du jour (Vol 121) Re: L'idée à la con du jour (Vol 121) 0





1) Une scène trop haute

2) Un plongeon presque en canard

3) Un public du 21e siècle avec des mains déjà occupées par leur "smart"phone



Recette d'un fail pour un stage diving:
1) Une scène trop haute
2) Un plongeon presque en canard
3) Un public du 21e siècle avec des mains déjà occupées par leur "smart"phone