Stage Diving #FAIL

Samedi 8 juillet pendant le festival de musique Openair Frauenfeld en Suisse, un fan monté sur scène a voulu s'essayer au stage diving. Pendant le concert, le chanteur Ski Mask the Slump God a fait monter un fan sur scène. Un cadeau empoisonné, car quelques instants plus tard, le chanteur a encouragé le fan a sauté dans le public depuis la scène. Sauf que le public n'a pas répondu présent pour le réceptionner et l'homme est tombé sur le sol.

