Un Emirati se fait plaisir dans une concession auto

Aux Émirats arabes unis, un homme se fait plaisir dans une concession de voitures de luxe. Aidé par deux assistants qui portent les billes, l'homme vêtu d'une dishdash (tenue traditionnelle) dépense sans compter et achète les voitures les plus chères. Cette vidéo est un sketch humoristique qui caricature les citoyens riches des Émirats. Problème, la vidéo n'a pas plu aux autorités et l'homme, un résident de nationalité asiatique, a été arrêté pour le motif suivant : Il est accusé d'avoir fait un usage abusif d'internet en publiant une propagande polémique qui agite l'opinion publique et nuit à l'intérêt général.

