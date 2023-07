Vidéo : Quand un Emirati se fait plaisir chez un concessionnaire de voitures de luxe Posté par Koreus

Aux Émirats arabes unis, un homme se fait plaisir dans une concession de voitures de luxe.



Vidéo (56s) : Un Emirati se fait plaisir dans une concession auto

Auteur Conversation te-deum Je m'installe Inscrit le: 14/9/2015 Envois: 104 Karma: 375 Re: Quand un Emirati se fait plaisir chez un concessionna... Re: Quand un Emirati se fait plaisir chez un concessionna... 0 Quelle mentalité de M....

Ca tombe bien, ils en font manger des caisses à des C... dont notre trop cher Président



Et puis ce manque de respect et d'éducation est affligeant ! Snorri Je m'installe Inscrit le: 16/11/2013 Envois: 110 Karma: 265 Re: Quand un Emirati se fait plaisir chez un concessionna... Re: Quand un Emirati se fait plaisir chez un concessionna... 0 On dirait un mauvais sketch mais non en fait c'est juste le mauvais gout qui s'exprime. Borny Je suis accro Inscrit le: 17/8/2014 Envois: 1600 Karma: 1375 Re: Quand un Emirati se fait plaisir chez un concessionna... Re: Quand un Emirati se fait plaisir chez un concessionna... 3 @te-deum, @Snorri, vous avez compris que c'est un sketch ? C'est juste que vos commentaire m'en font douter. Kokoon Je m'installe Inscrit le: 14/6/2014 Envois: 500 Karma: 362 En ligne ! Re: Quand un Emirati se fait plaisir chez un concessionna... Re: Quand un Emirati se fait plaisir chez un concessionna... 3 @Borny il y en a comme ça, tu as beau écrire que c'est un sketch ils comprennent pas que ça en est un, c'est comme si imaginons la Russie envahissait un pays voisin, ils comprendraient que c'est le pays voisin qui est l'agresseur. Minimarket Je masterise ! Inscrit le: 27/5/2014 Envois: 3309 Karma: 4505 En ligne ! Re: Quand un Emirati se fait plaisir chez un concessionna... Re: Quand un Emirati se fait plaisir chez un concessionna... 1 @te-deum



C'est une parodie put*in... Lisez un peu les descriptions... seb444 Je viens d'arriver Inscrit le: 12/11/2010 Envois: 37 Karma: 132 En ligne ! Re: Quand un Emirati se fait plaisir chez un concessionna... Re: Quand un Emirati se fait plaisir chez un concessionna... 0 @Minimarket C'est pas comme si c'était évident que c'était une parodie, je veux dire la première qui vient avait déjà la main tendue pour prendre l'argent, ça se voit que c'est Fake ^^