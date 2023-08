Vidéo : L'illusionniste Antonio Díaz téléporte 4 personnes Posté par Wiliwilliam

Pendant une émission de télé, l'illusionniste Antonio Díaz a téléporte 4 personnes d'une cage en verre à une autre.



Vidéo (6mn9s) : Téléportation de 4 personnes par El Mago Po





Chewbacca91 Je suis accro Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 699 Karma: 1287 Re: L'illusionniste Antonio Díaz téléporte 4 personn... 3 A priori l'explication tiendrait dans un faux sol où les personnes peuvent s'allonger, ainsi que d'autres acteurs qui se ressemblent rorodsr300 Je viens d'arriver Inscrit le: 31/3/2020 Envois: 56 Karma: 200 En ligne ! Re: L'illusionniste Antonio Díaz téléporte 4 personn... 0 On voit que la roue est truquée aussi. Après le tour, quelqu'un a relancé la roue, qui s'arrête une nouvelle fois sur le noir... Supernaz Je viens d'arriver Inscrit le: 14/7/2021 Envois: 11 En ligne ! Re: L'illusionniste Antonio Díaz téléporte 4 personn... 1

Ca n'aurait jamais marché avec l'équipe verte par exemple a mon avis même la roue est truquée (électronique) car l'équipe noire est composée des gens les plus fin, et on voit que les sols des cages sont légèrement surélevées.Ca n'aurait jamais marché avec l'équipe verte par exemple