Téléportation de 4 personnes par El Mago Po

A New York pendant l'émission de télé Today, l'illusionniste Antonio Díaz (El Mago Po) a téléporté 4 personnes d'une cage en verre à une autre. Les 4 personnes ont été choisies au hasard à l'aide d'une roue parmi d'autres groupes. Elles sont montées dans une cage en verre, ont bandé leurs yeux et se sont retrouvées téléportées à quelques mètres dans une autre cage en verre. SPOILER : Il semblerait que les 4 personnes soient complices et que ce soit leur jumeau dans l'autre cage Afficher le spoil

emission illusionniste tele teleportation today