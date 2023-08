Vidéo : L'idée à la con du jour (Vol 122) Posté par kikekoi

L'idée à la con du jour : rouler en Ferrari dans un champ de maïs bien sec.



Vidéo (12mn21s) : Rouler dans un champ de maïs en Ferrari





Auteur Conversation CrazyCow Kodak Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 18261 Karma: 27823 Re: L'idée à la con du jour (Vol 122) Re: L'idée à la con du jour (Vol 122) 1 Vous navigateur est trop vieux saihtam Je m'installe Inscrit le: 14/12/2019 Envois: 207 Karma: 520 Re: L'idée à la con du jour (Vol 122) Re: L'idée à la con du jour (Vol 122) 1 Ya des baffes qui se perdent... >< !

J'espère vraiment que la justice va lui tomber dessus. Dikachu Je suis accro Inscrit le: 18/10/2016 Envois: 570 Karma: 1718 Re: L'idée à la con du jour (Vol 122) Re: L'idée à la con du jour (Vol 122) 0 Bon bien...FAAAKE! EndymionRaul Je suis accro Inscrit le: 16/10/2019 Envois: 1205 Karma: 1073 Re: L'idée à la con du jour (Vol 122) Re: L'idée à la con du jour (Vol 122) 2 Comment faire pour pouvoir voir ce genre de vidéo sans que ça ne leur rapporte un seul centime ? wilburn Je suis accro Inscrit le: 19/10/2012 Envois: 682 Karma: 729 Re: L'idée à la con du jour (Vol 122) Re: L'idée à la con du jour (Vol 122) 0 C'est marqué dans le manuel : pas de F8 dans un champs putain de bordel, un peu de respect merde ... Gavril Je viens d'arriver Inscrit le: 9/10/2013 Envois: 74 Re: L'idée à la con du jour (Vol 122) Re: L'idée à la con du jour (Vol 122) 0 Sans assurance, et pas près d'en avoir une... Nefro Je suis accro Inscrit le: 13/5/2014 Envois: 1061 Karma: 1286 Re: L'idée à la con du jour (Vol 122) Re: L'idée à la con du jour (Vol 122) 0

Le mec est space et perso j'aime et je déteste à la fois, mais c'est pas son genre de fake à ce point, la bagnole il l'aurait sans doute défoncé autrement... leurs réactions semblent honnêtes...



Mais bon les rageux doivent rager.... Citation :Le mec est space et perso j'aime et je déteste à la fois, mais c'est pas son genre de fake à ce point, la bagnole il l'aurait sans doute défoncé autrement... leurs réactions semblent honnêtes...Mais bon les rageux doivent rager.... Dikachu Je suis accro Inscrit le: 18/10/2016 Envois: 570 Karma: 1718 Re: L'idée à la con du jour (Vol 122) Re: L'idée à la con du jour (Vol 122) 1 @Nefro c'était ironique (le gars s'est justifié 15 fois durant la vidéo) Nefro Je suis accro Inscrit le: 13/5/2014 Envois: 1061 Karma: 1286 Re: L'idée à la con du jour (Vol 122) Re: L'idée à la con du jour (Vol 122) 1

- Aucune auticipation, à peine une bouteille d'eau qu'ils utilisent n'importe comment, alors qu'ils disent avoir déjà vécu ça avec une voiture de flics

- L'idiot qui demande s'il doit verser de la redbull à défaut d'eau

- "I don't care about the cars", puis "grab my phone !"

- "I just lost half a million doillars, but i guess it was gonna happen anyway"

- Le mec qui sort sa trottinette du coffre mais la remet dedans

- LA morale à la con: voilà pourquoi on s'amuse, car on sait jamais quand on va avoir un accident et crever



y'a pas beaucoup de neurones dans cette vidéo shirkyy Je m'installe Inscrit le: 21/10/2012 Envois: 117 Karma: 181 Re: L'idée à la con du jour (Vol 122) Re: L'idée à la con du jour (Vol 122) 0 Ils ont une expression faite pour ce genre de situation : "FaFo" Fuck around, and find out ! EndymionRaul Je suis accro Inscrit le: 16/10/2019 Envois: 1205 Karma: 1073 Re: L'idée à la con du jour (Vol 122) Re: L'idée à la con du jour (Vol 122) 0

Ce qui me fait plaisir c'est de payer ceux qui en valent la peine.



C'est bien le problème avec le financement publicitaire. On paie même les débilités que l'on a vu dans le seul but de savoir ce que contient une vidéo... Citation :Ce qui me fait plaisir c'est de payer ceux qui en valent la peine.C'est bien le problème avec le financement publicitaire. On paie même les débilités que l'on a vu dans le seul but de savoir ce que contient une vidéo... -MaDJiK- Je masterise ! Inscrit le: 9/11/2014 Envois: 4751 Karma: 2338 Re: L'idée à la con du jour (Vol 122) Re: L'idée à la con du jour (Vol 122) 0

