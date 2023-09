Vidéo : Jouer au Puissance 5 de façon original Posté par Yazguen

Une façon originale de jouer au Puissance 5 avec une boite à oeufs et des balles de ping pong.



Vidéo (1mn5s) : Puissance 5 avec une boîte à oeufs





Wiliwilliam La loi c'est moi Inscrit le: 7/4/2012 Envois: 36115 Karma: 15546 Re: Jouer au Puissance 5 de façon original Re: Jouer au Puissance 5 de façon original 2 Vipeho Je m'installe Inscrit le: 1/4/2022 Envois: 278 Karma: 798 Re: Jouer au Puissance 5 de façon original Re: Jouer au Puissance 5 de façon original 5 Ce que le petit fils ne sait pas, c'est que mamie est la championne de beer pong de son club de 3e age ! Bukowski Je m'installe Inscrit le: 12/7/2021 Envois: 440 Karma: 829 Re: Jouer au Puissance 5 de façon original Re: Jouer au Puissance 5 de façon original 1 Vidéo après montage : 1:05.



Durée réelle de la partie : 5 heures pour 800 essais et 20 pauses. LugerKain Je suis accro Inscrit le: 24/10/2021 Envois: 753 Karma: 1372 Re: Jouer au Puissance 5 de façon original Re: Jouer au Puissance 5 de façon original 0



Pettoman Je suis accro Inscrit le: 28/1/2009 Envois: 791 Karma: 1013 Re: Jouer au Puissance 5 de façon original Re: Jouer au Puissance 5 de façon original 0 Techniquement ca ressemble plus à un morpion en 5 coup qu'à un puissance 4.