Vidéo : Allez ouste, dehors ! Posté par Emerys

Faut oser virer un ours comme ça!

Ou être complètement inconscient







Vidéo (1mn8s) : Mike dégage un ours du campement





Sur le même sujet :

Vidéo : Une femme tombe dans la fosse aux ours du zoo de Berlin Vidéo : Il gifle un ours pour protéger sa copine et ses chiens Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Emerys Je suis accro Inscrit le: 24/4/2006 Envois: 1124 Karma: 1520 En ligne ! Re: Allez ouste, dehors ! Re: Allez ouste, dehors ! 1 Rhoooo c'est mon post !!



Pas d'apéro pour le nounours ce jour là kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2835 Karma: 6507 Re: Allez ouste, dehors ! Re: Allez ouste, dehors ! 1



Ca fait plaisir à voir.



Belle réaction de Mike suite au coup de patte de l'ours.Ca fait plaisir à voir. Kwisatz Je suis accro Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 786 Karma: 3197 Re: Allez ouste, dehors ! Re: Allez ouste, dehors ! 3 Et en plus Mike est fier comme un bar tabac de son inconséquence Alpha_Tauri_X2 Je viens d'arriver Inscrit le: 17/1/2022 Envois: 7 Re: Allez ouste, dehors ! Re: Allez ouste, dehors ! 2

Déja posté Déja posté Ceriug Je suis accro Inscrit le: 22/1/2012 Envois: 578 Karma: 796 Re: Allez ouste, dehors ! Re: Allez ouste, dehors ! 1 goyo_pagaille Je m'installe Inscrit le: 28/4/2017 Envois: 142 Karma: 341 Re: Allez ouste, dehors ! Re: Allez ouste, dehors ! 1 Mike, c'est pas le cousin de Chuck Norris? Apowers Je masterise ! Inscrit le: 26/7/2013 Envois: 2506 Karma: 3370 Re: Allez ouste, dehors ! Re: Allez ouste, dehors ! 1 Mike devrait quand même checker où se trouve sa femme.

Et jouer à l'Euromillion pendant qu'elle lui recoud son bermuda. Saucisson666 Je suis accro Inscrit le: 13/1/2015 Envois: 994 Karma: 1080 Re: Allez ouste, dehors ! Re: Allez ouste, dehors ! 1 @goyo_pagaille Il est surtout bien pété à la Bud light le Mike Exotope Je suis accro Inscrit le: 30/12/2020 Envois: 934 Karma: 1297 Re: Allez ouste, dehors ! Re: Allez ouste, dehors ! 1 "Z'avez vu comment j'ai pô peur? Hein! Vous avez vu?" BobdOclande Je m'installe Inscrit le: 17/10/2017 Envois: 339 Karma: 1027 Re: Allez ouste, dehors ! Re: Allez ouste, dehors ! 0 Le pouvoir de la bière... Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.