Il giffle un ours pour protéger sa copine et ses chiens

A Leavenworth dans l'état de Washington aux États unis, un homme et une femme se promenaient avec leurs deux chiens en laisse quand un ours a fait irruption. L'homme a essayé de l'intimider en hurlant, mais l'ours a continué à avancer, intéressé par un des chiens. Pour protéger sa copine et ses chiens, l'homme a utilisé la manière forte en le frappant à la tête. L'ours est parti, et l'homme a continué à faire du bruit en frappant une pelle contre un couvercle de poubelle pour s'assurer que l'animal ne revienne pas.

