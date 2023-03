Convoi exceptionnel en Alaska

Le 24 février 2023 à Anchorage en Alaska, un agent de la circulation a fait signe à Marisa et sa mère en voiture de s'arrêter pour laisser passer un convoi exceptionnel. Des chiens de traineau et leur musher ont traversé le carrefour en dévalant la rue Cordova. Ils participent à la course annuelle du Fur Rondy.

alaska carrefour chien course traineau