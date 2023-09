Vidéo : Ouverture des portes pour le concert de Jenifer à la Foire de Châlons Posté par CrazyCow

La chanteuse Jenifer donnait un concert à la foire de Châlons. Des fans étaient prêts à tout pour être au premier rang.



Vidéo (1mn) : Des fans courent pour être au 1er rang du concert de Jenifer





Vidéo : Avoir la meilleure place au bord d'une piscine Vidéo : Stage Diving #FAIL

Autant? Ah ouais!?Autant? Emerys Je suis accro Inscrit le: 24/4/2006 Envois: 1125 Karma: 1521 Re: Ouverture des portes pour le concert de Jenifer à la ... Re: Ouverture des portes pour le concert de Jenifer à la ... 1 La course, la chute, c'est comme la petite maison dans la prairie mais avec moins d'herbe et plus de gens.



Blague à part ça a toujours existé pour les concerts.



Après les goûts et les couleurs en matière de musique c'est un autre sujet... Angeus Je suis accro Inscrit le: 5/10/2013 Envois: 1810 Karma: 1194 En ligne ! Re: Ouverture des portes pour le concert de Jenifer à la ... Re: Ouverture des portes pour le concert de Jenifer à la ... 0 Il y a toujours un qui se plante en beauté. CrazyCow Kodak Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 18329 Karma: 28073 Re: Ouverture des portes pour le concert de Jenifer à la ... Re: Ouverture des portes pour le concert de Jenifer à la ... 0 Ça se trouve qu'il n'y aucun fan et qu'ils essaient en fait tous d'être au plus proche d'elle pour pouvoir lui crier le plus faux possible dans l'oreille quand elle va commencer à chanter Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 1508 Karma: 6273 Re: Ouverture des portes pour le concert de Jenifer à la ... Re: Ouverture des portes pour le concert de Jenifer à la ... 1 Mais...ils savent ce qu'elle chante au moins ?! BobdOclande Je m'installe Inscrit le: 17/10/2017 Envois: 340 Karma: 1027 Re: Ouverture des portes pour le concert de Jenifer à la ... Re: Ouverture des portes pour le concert de Jenifer à la ... 0 J'y étais et oui on courait... mais dans l'autre sens !!! Tempo123 Je m'installe Inscrit le: 7/9/2020 Envois: 367 Karma: 1529 Re: Ouverture des portes pour le concert de Jenifer à la ... Re: Ouverture des portes pour le concert de Jenifer à la ... 0 Le lâcher de Taureaux version fan de jenifer!



C'était fait exprès pour les images du concert c'est pas possible? Quel était l'intérêt de les faire entrer pour les retenir par un 'cordon' par la suite si ce n'est créer cet effet lâcher de taureaux? Mandryk Je suis accro Inscrit le: 16/1/2017 Envois: 982 Karma: 1247 Re: Ouverture des portes pour le concert de Jenifer à la ... Re: Ouverture des portes pour le concert de Jenifer à la ... 0 Je méprise toute forme d’idolâtrie et ces images me confortent dans l'idée que je fais bien de penser ce que je pense des "fans de...".



Avant que vous répondiez que je suis aigri : oui, je suis un con. Soyarow Je m'installe Inscrit le: 19/10/2019 Envois: 198 Karma: 466 Re: Ouverture des portes pour le concert de Jenifer à la ... Re: Ouverture des portes pour le concert de Jenifer à la ... 0 C’est le seul événement de l’année.



